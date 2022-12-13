Александр Большунов: «Устюгов забрал мешок как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал выход на награждение на этапе Кубка России в Чусовом в мешках.

«Предлагали ли Устюгову надеть мешок? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это все‑таки соревнования, праздник.

С какой‑то стороны это шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивают: «Это тот самый мешок, из‑за которого все ругаются?» Они не понимают, при чем тут мешок», – сказал Большунов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Большунов, Семиков и Спицов надели мешки на награждении после гонки преследования на Кубке России