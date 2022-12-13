Александр Большунов: «Устюгов забрал мешок как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал выход на награждение на этапе Кубка России в Чусовом в мешках. 

«Предлагали ли Устюгову надеть мешок? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это все‑таки соревнования, праздник.

С какой‑то стороны это шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивают: «Это тот самый мешок, из‑за которого все ругаются?» Они не понимают, при чем тут мешок», – сказал Большунов. 

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