Вероника Степанова: «Болельщик из Швейцарии спрашивает, где он может смотреть Кубок России, «не платя за подписку». Да хоть бы и платя – ничем помочь не могу»

Болельщик из Швейцарии спросил , где он может посмотреть трансляции этапов Кубка России по лыжным гонкам.

«Болельщик из Швейцарии спрашивает, где он может смотреть трансляции этапов Кубка России, «не платя за подписку на канал». Да хоть бы и платя – ничем помочь не могу.

Пишите в посольство России в Бeрне – пусть МИД подключается в вопросу показа наших гонок», – написала Степанова.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов