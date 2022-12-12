Вероника Степанова: «Болельщик из Швейцарии спрашивает, где он может смотреть Кубок России, «не платя за подписку». Да хоть бы и платя – ничем помочь не могу»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) болельщики Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Болельщик из Швейцарии спросил Веронику Степанову, где он может посмотреть трансляции этапов Кубка России по лыжным гонкам.

«Болельщик из Швейцарии спрашивает, где он может смотреть трансляции этапов Кубка России, «не платя за подписку на канал». Да хоть бы и платя – ничем помочь не могу.

Пишите в посольство России в Бeрне – пусть МИД подключается в вопросу показа наших гонок», – написала Степанова.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

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