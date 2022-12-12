Юрий Бородавко: «Уровень скоростей на Кубке мира повыше, чем у нас. Здесь конкуренции пока недостаточно»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о недостаточной конкуренции на Кубке страны.
– Насколько внимательно следите за Кубком мира?
– Как специалист я пытаюсь сопоставлять происходящее на этапах Кубка мира с нашими соревнованиями. Разочарования пока больше, чем хотелось бы.
– От чего?
– От наших соревнований. Поскольку уровень скоростей на этапах Кубка мира все-таки повыше, чем у нас. Здесь конкуренции пока недостаточно. По крайней мере в большей степени для лидеров. Стимул присутствует у спортсменов, но все же хотелось бы, чтобы они выкладывались по полной. Для этого нужно больше мотивационных моментов.
– Мария Истомина тоже недавно говорила в интервью «Матч ТВ», что, как бы ни хотелось, но настроя во время гонок иногда бывает недостаточно...
– Все это присутствует, но мы должны пройти через это. Спортсмены все понимают, стараются. Будем надеяться, что сможем пройти такой тяжелый момент с минимальными потерями, – сказал Бородавко.
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