Юрий Бородавко: «Трасса в Чусовом с искусственным снегом, где круг составляет три километра. Организаторы старались, но на большее, к сожалению, не смогли»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии трассы в Чусовом (Пермский край), где пройдет очередной этап Кубка России.

— К сожалению, трасса в Чусовом с искусственным снегом, где круг составляет три километра. Организаторы старались, но на большее, к сожалению, не смогли. Естественно, снега очень‑очень мало, поэтому соревнования пройдут по кругу, заготовленным искусственным снегом.

— Встречается ли каменная крошка на дистанции?

— Фактически везде, где искусственный снег, есть мелкие камни. Это связано с транспортировкой. Сегодня тренеры ходили по трассе, убирали, чистили, чтобы не испортить инвентарь. Надеемся, что к завтрашнему дню камней будет меньше. Согласно прогнозу погоды, завтра будет идти снег. Может быть, он прикроет эти участки.

— На каких лыжах будет соревноваться ваша группа?

— Будет зависть от спортсменов, а также качества лыжни. Если будет много камней, то, может быть, они будут соревноваться не на боевых лыжах, – сказал Бородавко.