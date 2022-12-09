Юрий Бородавко: «Организаторы этапа в Чусовом – молодцы, поработали с трассой. Есть совсем немного мелких камней, однако все терпимо»

Тренер российских лыжников рассказал о состоянии трассы в Чусовом, где пройдет третий этап Кубка России.

– Организаторы молодцы. Как и обещали, поработали с трассой. Есть совсем немного мелких камней, которые почти невозможно убрать. Однако все очень терпимо, достойно. Никаких проблем нет.

– При этом в СМИ появилась информация, что лыжники планируют бежать на этапе на тренировочном комплекте лыж, так как якобы боятся испортить гоночный инвентарь. У вас в группе как дела обстоят с этим?

– По крайней мере, я ни от кого не слышал этого. Была проделана большая работа, определенное количество рабочих прошлись по трассе, реально убирали камни.

Качество трассы значительно улучшилось. Поэтому не вижу больших проблем, тем более сейчас пошел снег. Возможно, он прикроет остатки камней.

– То есть, лыжники вашей группы бегут на гоночных лыжах, а не тренировочных?

– Они будут бежать на тех лыжах, которые будут лучше работать, – сказал Бородавко.