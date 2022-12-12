Губерниев о словах Вяльбе про Кубок России без трансляций: «Болельщики вас на руках носят! Спасибо, Легенда!»

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о словах Елены Вяльбе про отсутствие трансляций Кубка России по лыжным гонкам.

Ранее Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), заявила, что оставшиеся соревнования, возможно, не будут показаны на ТВ.

«Да, все нормально, Елена Валерьевна! Вы молодец! Человек на своем месте! Блестящий руководитель и тренер прославленный! Болельщики вас на руках носят!

Родная, спасибо за все… За уважительное отношение к болельщикам, за любовь к своей стране! Продолжайте трудиться на своем посту! Спасибо, Легенда!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«А вот к биатлону вопросов много! Эти биатлонисты много себе позволяют! Могут время старта перенести, чтобы страна гонки в прямом эфире видела!

Идут навстречу телевидению и болельщикам! Биатлонисты, СБР – вы что себе позволяете?» – добавил он.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?