Большунов о возможном допуске россиян: «Даже не понимаю, когда Томас Бах говорит правду. Надеюсь, на Олимпиаду мы должны поехать»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассчитывает, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх.

– Не умолкают разговоры о том, что российские лыжники могут остаться без следующей Олимпиады. В голове такое укладывается?

– Честно говоря, не хочу об этом даже думать и так рассуждать. Надеюсь, что все-таки на Олимпиаду мы должны поехать… Здесь не так много лет и не так много времени, чтобы долго бегать… Годы идут, и не хотелось бы, чтобы следующие Олимпийские игры прошли без нас.

Те же высказывания Томаса Баха (главы Международного олимпийского комитета – Sports.ru) сначала хорошие, потом они обратно переворачиваются. Даже не понимаю, когда он говорит правду. Сначала, что «спорт – это не политика, и в соревнованиях должны участвовать даже те страны, которые находятся в конфликте». Что спорт – это мир.

И основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен говорил, что спорт должен объединять, должен сближать людей разных национальностей. Чтобы все объединялись даже в сложные времена, – сказал Большунов.

– Есть впечатление, что мировым спортом руководят теперь исключительно политики?

– Да больше 100%, что это так. Других мыслей нет по этому поводу, – сказал Большунов.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов