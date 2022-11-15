Бородавко о призыве Баха не политизировать спорт: «Это не двуличие. На него давят в вопросе недопуска россиян, вынуждают делать определенные заявления»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал призыв Томаса Баха не политизировать спорт. 

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Это не двуличие Баха. Как глава МОК он сейчас борется и от всей души переживает за Олимпийские игры, чтобы это были все‑таки спортивные мероприятия, а не превращали их в политический вид борьбы. С другой стороны, на него давят в вопросе недопуска россиян, вынуждают делать определенные заявления.

У него было противоречивое мнение, сначала одно, потом другое, третье, а сейчас уже инициатива идет от него. Нет ничего удивительного в последнем заявлении Баха. Он старается соответствовать той должности, которую занимает», – сказал Бородавко.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»

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