Александр Легков: «Слова Баха – это хороший посыл, мы его слышим. Но какая разница, говорит он это или нет, толку-то ноль»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по отношению к российским спортсменам.

«В принципе, он как руководитель может ударить по столу и сказать: «Ничего не знаю, все должны выступать». А дальше уже разбираться по факту. Но он так не делает, значит все же МОК не может действовать сам по себе, он тоже зависит от международной повестки, от лидеров других стран.

То, что он говорит, – это хороший посыл, мы его слышим в какой-то степени. Он, например, говорит, что на Олимпийских играх должны выступать все страны, вне зависимости от политической повестки. Это правильно, но какая разница, говорит он это или нет, толку-то от этого ноль.

Как это выглядит в лыжных гонках. Предположим, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) говорит: «Ничего не знаем, российские спортсмены должны выступать», а дальше наши едут на Кубок мира в ту же самую Норвегию, Финляндию или Швецию, и сама страна блокирует их, или спортсмены, которые выступают за эту страну, не выходят на старт», – сказал Легков.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов