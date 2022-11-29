Степанова о Кубке мира по лыжам: «Норвежцы будут смотреть победы норвежцев. А больше нигде аудитории, доли, охватов не будет. Совсем»

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о телерейтингах Кубка мира по лыжным гонкам.

«Вчера я пожалела (или поиздевалась, как кому-то показалось) о крайне низких телевизионных рейтингах показа Кубка мира в Швеции.

Сегодня время поздравить норвежцев – у них рекорд, по TV3, который принадлежит тому же Viaplay, одну из лыжных гонок в воскресенье смотрело 328 000 зрителей. Таких показателей в прошлом году не было.

Только надо помнить, что «гонка в воскресенье» – это 20 км у мужчин. В которой норвежцы должны были выиграть все – и выиграли.

Так и дальше дела пойдут в этом сезоне – норвежцы будут смотреть победы норвежцев. А больше нигде аудитории, доли, охватов не будет. Совсем.

Не понимаю, зачем все эти гонки в Альпах – проводили бы открытый чемпионат Норвегии вместо Кубка мира, дешевле и логичнее», – написала Степанова.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!