Александр Легков: «Гонки Кубка мира без российских лыжников смотреть можно, но не очень комфортно – все воспринимается с трудом»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, каково ему комментировать мира, где не выступают россияне.

«Гонки Кубка мира без российских лыжников смотреть можно, но не очень комфортно – все воспринимается с трудом. Поддерживать определенных спортсменов, с кем ты тренировался и виделся, – это как-то не то. Мне тяжело смотреть и комментировать гонки без россиян с точки зрения, что это неполноценно для нас.

В мировом пространстве лыжные гонки потеряют аудиторию, потому что всегда интересно наблюдать за борьбой сильнейших. Что касается россиян, то надо будет посмотреть, сколько людей следило за первыми гонками Кубка мира. Мне кажется, аудитория будет намного меньше, если сравнивать с прошлым годом», – сказал Легков.