Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил, Ланишек – 2-й, Крафт – 3-й

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Польский прыгун на лыжах с трамплина Давид Кубацки победил на этапе Кубка мира в Титизее-Нойштадте. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Титизее-Нойштадт, Германия

Мужчины

HS142

1. Давид Кубацки (Польша) – 309,7 балла (139,5 м + 143,0 м)

2. Анже Ланишек (Словения) – 284,0 (132,5 м + 138,5 м)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 283,1 (131,0 м + 141,5 м)

4. Петр Жила (Польша) – 274,3 (131,5 м +137,0 м)

5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 273,4 (133,0 м +132,0 м)

5. Карл Гайгер (Германия) – 273,4 (132,0 м + 138,0 м)

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