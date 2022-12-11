Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил, Ланишек – 2-й, Крафт – 3-й
Польский прыгун на лыжах с трамплина Давид Кубацки победил на этапе Кубка мира в Титизее-Нойштадте.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Титизее-Нойштадт, Германия
Мужчины
HS142
1. Давид Кубацки (Польша) – 309,7 балла (139,5 м + 143,0 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 284,0 (132,5 м + 138,5 м)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 283,1 (131,0 м + 141,5 м)
4. Петр Жила (Польша) – 274,3 (131,5 м +137,0 м)
5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 273,4 (133,0 м +132,0 м)
5. Карл Гайгер (Германия) – 273,4 (132,0 м + 138,0 м)
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