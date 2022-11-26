Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Крафт – 2-й, Жила – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в финской Руке.

Прыжки с трамплина

Рука, Финляндия

Мужчины

HS142

1. Анже Ланишек (Словения) – 312,8 балла (149,0 м + 141,5 м)

2. (Австрия) – 311,5 (141,5 + 144,0)

3. Петр Жила (Польша) – 300,7 (143,0 + 142,0)

4. Давид Кубацки (Польша) – 296,5 (139,5 + 139,5)

5. Мануэль Феттнер (Автрия) – 294,5 (142,5 + 138,5)

6. Карл Гайгер (Германия) – 288,7 (139,5 + 139,5)

7-8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 286,8 (138,5 + 137,0)

7-8. Танде (Норвегия) – 286,8 (139,5 + 135,5)

9. (Австрия) – 286,7 (139,0 + 140,0)

10. Форфанг (Норвегия) – 285,4 (137,0 + 141,0)