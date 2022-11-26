Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Крафт – 2-й, Жила – 3-й
Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в финской Руке.
Прыжки с трамплина
Рука, Финляндия
Мужчины
HS142
1. Анже Ланишек (Словения) – 312,8 балла (149,0 м + 141,5 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 311,5 (141,5 + 144,0)
3. Петр Жила (Польша) – 300,7 (143,0 + 142,0)
4. Давид Кубацки (Польша) – 296,5 (139,5 + 139,5)
5. Мануэль Феттнер (Автрия) – 294,5 (142,5 + 138,5)
6. Карл Гайгер (Германия) – 288,7 (139,5 + 139,5)
7-8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 286,8 (138,5 + 137,0)
7-8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 286,8 (139,5 + 135,5)
9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 286,7 (139,0 + 140,0)
10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 285,4 (137,0 + 141,0)
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