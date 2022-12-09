Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Кубацки – 2-й, Гайгер – 3-й
Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Титизее-Нойштадте.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Титизее-Нойштадт, Германия
Мужчины
HS142
1. Анже Ланишек (Словения) – 272,8 балла (133,5 м + 141,0 м)
2. Давид Кубацки (Польша) – 271,5 (130,5 + 144,0)
3. Карл Гайгер (Германия) – 269,2 (135,0 + 141,5)
4. Михаэль Хайбек (Австрия) – 265,4 (135,0 + 138,5)
5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 262,2 (136,5 + 135,0)
6. Петр Жила (Польша) – 255,1 (132,0 + 136,0)
7. Константин Шмид (Германия) – 251,2 (132,5 + 134,0)
8. Штефан Крафт (Австрия) – 248,3 (131,0 + 133,0)
9. Мануэль Феттнер (Австрия) – 244,1 (129,5 + 134,5)
10. Рею Кобаяси (Япония) – 243,2 (132,0 + 131,0)
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