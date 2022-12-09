Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Кубацки – 2-й, Гайгер – 3-й

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Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Титизее-Нойштадте.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Титизее-Нойштадт, Германия

Мужчины

HS142

1. Анже Ланишек (Словения) – 272,8 балла (133,5 м + 141,0 м)

2. Давид Кубацки (Польша) – 271,5 (130,5 + 144,0)

3. Карл Гайгер (Германия) – 269,2 (135,0 + 141,5)

4. Михаэль Хайбек (Австрия) – 265,4 (135,0 + 138,5)

5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 262,2 (136,5 + 135,0)

6. Петр Жила (Польша) – 255,1 (132,0 + 136,0)

7. Константин Шмид (Германия) – 251,2 (132,5 + 134,0)

8. Штефан Крафт (Австрия) – 248,3 (131,0 + 133,0)

9. Мануэль Феттнер (Австрия) – 244,1 (129,5 + 134,5)

10. Рею Кобаяси (Япония) – 243,2 (132,0 + 131,0)

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