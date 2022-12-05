Расписание третьего этапа Кубка России по лыжам в Чусовом

С 10 по 13 декабря в Чусовом пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Расписание гонок

10 декабря, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

11 декабря, воскресенье

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

13 декабря, вторник

10 км, классический стиль, гонка преследования, женщины

15 км, классический стиль, гонка преследования, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок будет добавлено позднее.