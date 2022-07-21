Юлия Ступак: «Бородавко сказал, что нагрузки, которые делает Непряева с парнями, не будет мне давать. Я ему благодарна за время на адаптацию»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Матч ТВ Маркус Крамер Лыжи

Российская лыжница Юлия Ступак объяснила, почему перешла в группу тренера Юрия Бородавко после прекращения работы с Маркусом Крамером

«Все меня спрашивают: зачем ты пришла именно в эту группу? И я с полной уверенностью отвечаю: потому что это был мой выбор, я этого захотела. Осознанный выбор взрослого человека, очень взвешенный. На данный момент это сильнейшая группа России, сильнейший тренер – сомнений у меня не было.

Меня все спрашивают, я вырву фразу из контекста: тебя тренировать – только портить. Очень много подобных фраз было. А у Юрия Викторовича надо очень большой упор делать на тренировки, нагрузка серьезнее, чем у Маркуса (Крамера).

Переживания были до первого разговора с Юрием Викторовичем. Потом он сказал, что такой нагрузки, какую сейчас делает Наташка (Непряева) с парнями, он не будет мне давать. Сейчас понимаю, что он меня не обманул. Я ему благодарна за то время, которое он мне дал на адаптацию в этой группе.

Это, наверное, мой самый большой страх: прыгнуть с места в карьер, не разобравшись, не прочувствовав ничего – сразу побежали, полетели. Для меня очень важно освоиться. Он мне дает эту возможность. Мне кажется, это большая редкость.

Мне очень много чего хочется сказать в спорте. Очень. С виду я компанейский человек, наверное, я не агрессивна на лыжне. Но у меня свой темп, свой стиль. Я знаю, что даже если не стану такой как… Самой лютейшей лыжницей, меня все равно будут любить», – сказала Ступак. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные