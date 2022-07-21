Юлия Ступак: «Бородавко сказал, что нагрузки, которые делает Непряева с парнями, не будет мне давать. Я ему благодарна за время на адаптацию»

Российская лыжница объяснила, почему перешла в группу тренера после прекращения работы с .

«Все меня спрашивают: зачем ты пришла именно в эту группу? И я с полной уверенностью отвечаю: потому что это был мой выбор, я этого захотела. Осознанный выбор взрослого человека, очень взвешенный. На данный момент это сильнейшая группа России, сильнейший тренер – сомнений у меня не было.

Меня все спрашивают, я вырву фразу из контекста: тебя тренировать – только портить. Очень много подобных фраз было. А у Юрия Викторовича надо очень большой упор делать на тренировки, нагрузка серьезнее, чем у Маркуса (Крамера).

Переживания были до первого разговора с Юрием Викторовичем. Потом он сказал, что такой нагрузки, какую сейчас делает Наташка (Непряева) с парнями, он не будет мне давать. Сейчас понимаю, что он меня не обманул. Я ему благодарна за то время, которое он мне дал на адаптацию в этой группе.

Это, наверное, мой самый большой страх: прыгнуть с места в карьер, не разобравшись, не прочувствовав ничего – сразу побежали, полетели. Для меня очень важно освоиться. Он мне дает эту возможность. Мне кажется, это большая редкость.

Мне очень много чего хочется сказать в спорте. Очень. С виду я компанейский человек, наверное, я не агрессивна на лыжне. Но у меня свой темп, свой стиль. Я знаю, что даже если не стану такой как… Самой лютейшей лыжницей, меня все равно будут любить», – сказала Ступак.