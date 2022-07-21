Юлия Ступак: «Я уверена, что увижу Крамера и заплачу. И он, скорее всего, тоже. Мы два сентиментальных человека»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете поделилась эмоциями от прекращения работы с тренером Маркусом Крамером, который покинул сборную России.

«Я его не отпустила как человека. Мы не на связи как спортсмен и тренер, мы на связи «привет, как дела», как очень хорошие знакомые, друзья, близкие люди. Придя в новую группу, я сразу разграничила: на сегодня мой тренер – Юрий Викторович Бородавко. Я не буду так поступать: тут послушала, там послушала – и по-своему сделала.

Я безмерно благодарна Крамеру, что он дал мне такое хорошее понимание себя. Много всего дал – тепла, поддержки, он переживал со мной самые трудные моменты в жизни. Перед каждой гонкой он мне всегда говорил такие важные вещи для меня. Что мама в меня верит и любит…

Маркус когда настраивает, он не говорит что-то по технике. Он скажет фразу, что я могу настолько переключиться – я запомню эту на всю жизнь.

Я уверена, что его увижу и заплачу. И он, скорее всего, тоже. Мы два сентиментальных человека, у нас глаза на мокром месте.

У нас было много душещипательных разговоров. Он всегда говорил: «Я безмерно рад, что поработал с тобой». Говорил, что я и Легков – его самые любимые атлеты. Говорил: «Может, мы тебя удочерим с женой?» Я говорила: «Да, почему бы и нет?» Такие светлые воспоминания.

Думаю, еще будут моменты, благодаря которым мы будем радоваться вместе», – рассказала Ступак.