Юрий Бородавко: «У Ступак были не очень хорошие результаты биохимии, ее отправили на дообследование, чтобы она могла быть абсолютно здорова»

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Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья лыжниц Натальи Непряевой и Юлии Ступак

Спортсменки не выступят на третьем этапе Кубка России в Чусовом. 

«Наталья Непряева после спринтов почувствовала недомогание, потом у нее поднялась температура. Поэтому мы ее отправили домой, и сейчас она там. Как выздоровеет — присоединится к команде.

У Юлии Ступак были не очень хорошие результаты биохимии, ее отправили на дообследование, чтобы она могла быть абсолютно здорова. Все остальные сейчас в порядке», — сказал Бородавко. 

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