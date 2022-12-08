Юрий Бородавко: «У Ступак были не очень хорошие результаты биохимии, ее отправили на дообследование, чтобы она могла быть абсолютно здорова»
Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья лыжниц Натальи Непряевой и Юлии Ступак.
Спортсменки не выступят на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
«Наталья Непряева после спринтов почувствовала недомогание, потом у нее поднялась температура. Поэтому мы ее отправили домой, и сейчас она там. Как выздоровеет — присоединится к команде.
У Юлии Ступак были не очень хорошие результаты биохимии, ее отправили на дообследование, чтобы она могла быть абсолютно здорова. Все остальные сейчас в порядке», — сказал Бородавко.
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