Юлия Ступак выступит на втором этапе Кубка России в Вершине Теи

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак будет стартовать на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Она планирует стартовать на этом этапе, Юля точно выступит 30 ноября в спринте. Что касается участия в следующих гонках, то мы будем принимать решение, исходя из ее состояния. Хотя в первых гонках она точно будет стартовать.

Мы провели несколько скоростных тренировок, которые позволяют нам сделать вывод, что состояние Ступак постепенно стабилизируется, ей можно и нужно уже выступать», – сказал Бородавко.

«Выступать на этом этапе будут все, но количество стартов будет зависеть от физического состояния перед той или иной гонкой. Но сейчас я планирую, что как минимум в трех стартах каждый спортсмен примет участие, а дальше уже будем смотреть.

Если говорить про Большунова и Непряеву, то пока в планах стоит их участие во всех гонках», – добавил тренер.

Также Бородавко высказался о погодных условиях в Вершине Теи.

«Сейчас в Хакасии настоящая сибирская погода, ночью температура опускается до минус 25-30 градусов. Днем выходит солнце, по прогнозам мы будем стартовать при температуре около минус 16-20 градусов. Эта температура позволяет проводить лыжные гонки.

Если сравнивать эту погоду с той, что была на Олимпиаде в Китае, то в Чжанцзякоу было холоднее из-за ветра», – отметил он.

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