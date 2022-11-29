Бородавко о Непряевой: «Ребята в группе сразу доброжелательно к ней отнеслись. Даже по-доброму говорили: «Натаха – свой парень»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о работе с Натальей Непряевой и Юлией Ступак.

У вас в группе много лет не было девушек.

– Открою страшную тайну: до определенного времени я был категорически против работы с женским коллективом. И Непряеву мне отправили, по сути, в приказном порядке. Сопротивляться было бесполезно. Решил принять это как вызов: а смогу ли?

В плюс пошло то, что спарринг-партнерами Натальи стали парни. В период становления все тренировались вместе, и она залезла на ступень выше как раз из-за этого – пошла другая интенсивность, другие скорости. Прогресс был в первый же сезон.

А психологически в мужском коллективе ей было сложно?

– Ребята сразу доброжелательно начали к ней относиться. Даже по-доброму говорили: «Натаха – свой парень». Ее быстро приняли и сразу начали ценить. Тем более, она была не одна. В тот же момент пришли Маша Истомина, Лида Дуркина и Аня Жеребятьева. Другое дело, что по своему уровню она был заметно сильнее их.

В это межсезонье к вам перешла еще одна звезда – Юлия Ступак. Две ярких девушки в одной группе – это же бомба замедленного действия?

– На мажорной ноте закончился олимпийский цикл – и все выдохнули. И Наташа, и Юля – олимпийские чемпионки, следующие Игры только через 4 года, а ближайшие старты – лишь внутренние. Второй важный момент: этот переход – желание самой Юли. Я был удивлен. 

Они тренируются вместе?

– К сожалению, пока не получается. В это межсезонье Юля – рекордсмен по травмам и заболеваниям, – сказал Бородавко.

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