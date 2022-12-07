Паралимпийский комитет России примет участие в олимпийском саммите 9 декабря
Паралимпийский комитет России (ПКР) примет участие в олимпийском саммите. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видеоконференцсвязи.
«Мы находимся в контакте с Международным паралимпийским комитетом. Они [ПКР] будут участниками олимпийского саммита», – сказал Бах.
16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство ПКР в организации.
Комментарии