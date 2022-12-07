Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх-2024 в представителей всех стран мира.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) .

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – Sports.ru), должны участвовать в них.

После моего вмешательства в саммите 20 лидеров, где я объяснил нашу позицию и дилемму, глава G20 президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр», – заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома .

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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