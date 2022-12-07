Томас Бах: «Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул, что представители всех стран должны участвовать в Олимпиаде-2024»

Теги МОК Паралимпийские игры Томас Бах Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже представителей всех стран мира. 

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – Sports.ru), должны участвовать в них.

После моего вмешательства в саммите 20 лидеров, где я объяснил нашу позицию и дилемму, глава G20 президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр», – заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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