Тарасова о словах главы МОК: «Если хочется сказок, почитайте Пушкина. А сказки Томаса Баха никого не интересуют»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха, который призвал международные федерации соблюдать рекомендации по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Если хочется сказок, почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Эти сказки актуальны всегда.

А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», – сказала Тарасова.

Томас Бах: «Рекомендация не признавать соревнования в России и Беларуси, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран должны оставаться в силе»

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