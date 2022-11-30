Тарасова о словах главы МОК: «Если хочется сказок, почитайте Пушкина. А сказки Томаса Баха никого не интересуют»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха, который призвал международные федерации соблюдать рекомендации по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Если хочется сказок, почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Эти сказки актуальны всегда.

А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», – сказала Тарасова.

Томас Бах: «Рекомендация не признавать соревнования в России и Беларуси, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран должны оставаться в силе»

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

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