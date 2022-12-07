Станислав Поздняков: «Нет никаких предпосылок к тому, чтобы санкции CAS были продлены»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил об отсутствии предпосылок к продлению санкций в отношении российского спорта, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года.
«Как вы знаете, 17 декабря истекают санкции CAS, нет никаких предпосылок к тому, чтобы они были продлены. Но остаются рекомендации МОК, продиктованные политикой, к сожалению.
Ни разу не слышал ни от (президента МОК) Томаса Баха, ни от других чиновников, что российских спортсменов не хотят видеть на турнирах. Есть агрессивно настроенные страны, но таких меньшинство. Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу», – сказал Поздняков.
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