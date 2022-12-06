Юрий Бородавко: «Вяльбе на каждом совещании FIS вносит предложения, которые абсолютно не рассматриваются. Все делается только по предложениям других стран»

Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о развитии лыжных гонок.

— Действительно ли развитие лыжных гонок идет в неправильном направлении?

— Мы об этом говорим на протяжении уже многого времени. Елена Валерьевна Вяльбе на каждом совещании вносит предложения, которые абсолютно не рассматриваются. Все делается только по предложениям других стран. Наши вопросы даже не обсуждаются.

Давно предупреждали, что все примерно так и будет. Все делалось в угоду каким‑то лидерам в FIS, которые продвигали определенные идеи. Шел уклон в сторону спринта, увеличения дистанций.

На сегодняшний день это замечаем не только мы, но и другие специалисты. Может быть, они сейчас все‑таки прислушаются и поймут, что происходит? Я бы даже больше сказал.

Лояльность к норвежской команде по поводу тех же терапевтических разрешений — тоже звенья одной цепи. Это дает им определенное преимущество перед остальными. Ни в одной стране нет столько терапевтических разрешений, как в Норвегии.

Как бы они ни говорили, что противоастматические средства ничего не дают… Если они ничего не дают, надо их тем более отменить, чтобы никто этим не пользовался! Здесь очень много слагаемых сегодняшнего состояния лыж, — сказал Бородавко.

Уле Эйнар Бьорндален: «Развитие лыжных гонок идет в неправильном направлении, это катастрофа»