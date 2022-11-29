Бородавко о своей группе: «У всех есть сожаление, что мы не участвуем в Кубке мира. Как бы мы ни старались, скорость на российских стартах ниже, чем на КМ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о мотивации спортсменов в его группе.

– Совсем недавно вы говорили, что опасаетесь за мотивацию подопечных. Сезон стартовал. Какое настроение сейчас у спортсменов?

– Абсолютно у всех есть сожаление, что мы не участвуем в Кубке мира. Я уже говорил и повторю еще раз: как бы мы ни старались, соревновательная скорость на российских стартах ниже, чем на Кубке мира, это может сыграть с нами злую шутку.

После Олимпиады есть небольшая расслабленность у спортсменов, но на гонках всех бьются, стараются, никто не пытается избежать каких-то гонок, все хотят соревноваться, – сказал Бородавко.