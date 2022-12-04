Йоханнес Клэбо не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо пропустит классический масс-старт на 20 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Лыжника по-прежнему беспокоит боль в горле, он не хочет рисковать и будет готовиться к этапу в Бейтостолене. Ранее Клэбо пропустил коньковую «разделку» на 10 км.

В сегодняшнем масс-старте Клэбо заменит .

Йоханнес Клэбо: «Я отказался от возможности выиграть общий зачет Кубка мира, когда не вышел на старт вчерашней гонки»