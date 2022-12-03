Йоханнес Клэбо: «Я отказался от возможности выиграть общий зачет Кубка мира, когда не вышел на старт вчерашней гонки»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что отказался от борьбы за победу в общем зачете Кубка мира.

– Я отказался от возможности выиграть общий зачет Кубка мира, когда не вышел на старт вчерашней гонки. Сейчас я больше не рассматриваю это как шанс.

– Разве это не досадно?

– Конечно, неприятно делать это во второй соревновательный уик-энд. Но я не могу себе позволить пропуски. Вчера я не мог бежать, и борьба за общий зачет для меня закончилась, – сказал Клэбо.

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