Панжинский о Коростелеве: «Уникальный спортсмен, который в 19 лет может опережать мировую элиту. Большунов получил сюрприз в виде такой конкуренции»

Серебряный призер Ванкувера-2010 по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил успехи Савелия Коростелева в начале сезона.

Сейчас 19-летний спортсмен лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

«Савелий продолжает нас всех радовать своими выступлениями. Его мама Наталья, призер олимпийских игр, уже может им гордиться.

У нас появился новый, уникальный и очень талантливый спортсмен, который уже в 19 лет может опережать российскую элиту, а российская элита – мировая элита.

Сейчас он показывает результат на высочайшем мировом уровне несмотря на то, что бегает в России. Радует, что очень стабилен – это не случайность и не разовая акция.

Он выиграл два спринта подряд, но так же очень силен и в дистанциях. Все эти результаты он добывает в плотной борьбе, где тому же Большунову надо очень постараться, чтобы не уступать.

Вообще, меня радует вся троица. Ардашев тоже хорошо себя показывает. Второе место — это очень крепкий результат, и он стабильно работает и становится сильнее.

А вот Большунов получил сюрприз в виде такой конкуренции на российском кубке. Он борется с сильными соперниками, которые не уступают тем же норвежцам. Хорошо, что у нас такая конкуренция, для всех это полезно», – сказал Панжинский.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪