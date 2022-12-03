Большунов не стал общаться с журналистами после третьего места в спринте на Кубке России

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отказался от общения с журналистами после классического спринта на втором этапе Кубка России по лыжам в Вершине Теи.

Большунов занял третье место, первым финишировал Савелий Коростелев, вторым – Сергей Ардашев.

После финиша тройка призеров пошла на интервью к местному телеканалу «Абакан 24», который вел трансляцию гонки. Большунов после первого вопроса сразу ушел, интервью давали только Коростелев и Ардашев.

Видео этого момента в трансляции по ссылке (на 1:52.51).

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