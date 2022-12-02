Савелий Коростелев: «В середине декабря поеду на Русско-Китайские молодежные игры в городе Чанчунь, пропущу этапы Кубка России»

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Российский лыжник Савелий Коростелев сообщил, что пропустит третий и четвертый этапы Кубка России из-за соревнований в Китае.

– Судя по твоим словам, ты в этом сезоне не собираешься бежать все гонки подряд?

– Помимо Кубков России у меня есть еще и юниорские старты. Плюс я еду на Русско-Китайские молодежные игры, которые пройдут 15-20 декабря в Китае. Из-за подготовки к ним я пропущу третий и четвертый этапы Кубка страны.

– Что за странные соревнования?

– Нам объявили о них в конце лета, а окончательно состав – буквально неделю назад. Гонки будут проходить в городе Чанчунь в провинции Цзилинь, это не там, где была Олимпиада. Возраст участников – 2002-2007 года рождения, то есть поедут некоторые взрослые ребята из основного состава. Всего, если не ошибаюсь, 6 видов спорта, все вместе полетим из Москвы.

– Призовые будут?

– Понятия не имею. Отношусь к этим гонкам как к хоть какому-нибудь международному старту.

– Ты говорил, что нынешний сезон без Кубка мира для тебя – даже в плюс. По-прежнему так считаешь?

– Конечно, и после первого этапа Кубка России еще больше в этом убедился. Ни в одной гонке нельзя было до старта предсказать подиум. Это же круто, интересно! А если бы были этапы Кубка мира, сборная уехала бы туда, а Кубок страны очень бы потерял. И у меня не было бы возможности в каждой гонке зарубаться с лучшими.

– А не обидно, что вместо соревнований в Европе приходится бегать в Вершине Теи? Будешь скучать по зарубам с норвежцами?

– Как можно скучать по тому, чего не знаешь? Я пока бегал в Европе всего три раза. Конечно, хочется соревноваться не только с сильнейшими россиянами, но и с лучшими из других стран. А с норвежцами своего возраста я хорошо общаюсь, даже с некоторыми переписываюсь.

– Это с кем?

– Йоханнесом Флотеном, он на юниорском чемпионате мира выиграл спринт, и итальянцем Элией Барпом, он в той же гонке был вторым. Они очень позитивные ребята. Жалеют, что россиян нет на международной арене, и желают скорейшего возвращения, – рассказал Коростелев.

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