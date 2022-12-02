Савелий Коростелев: «Порой мама тратила сутки на дорогу, потом день была с нами и снова уезжала. Наверное, это было даже в ущерб ее карьере»

Российский лыжник Сергей Коростелев рассказал о том, как жил в то время, когда его мама Наталья была действующей спортсменкой.

– бронзовый призер Ванкувера-2010.

– Твоя мама Наталья Коростелева рассказывала, что впервые поставила тебя на лыжи в два года. С какого момента ты помнишь себя на лыжах?

– Лет с пяти, когда я пришел к бабушке и сказал, что тоже хочу тренироваться. С тех пор я катался рядом с ее группой. Сначала, конечно, постоянно падал, вставал, ехал, снова падал... Но мне очень нравился этот образ жизни: сборы, общение с ребятами, какая-то самостоятельность...

– А у мамы в то время – самый расцвет, сплошные соревнования. Тебе ее не хватало?

– Я жил с бабушкой и дедушкой, а мама при первой же возможности к нам приезжала. Порой получалось так, что она тратила сутки на дорогу, потом день была с нами и снова уезжала. А летом я вместе с ней ездил на сборы. Наверное, это было даже в ущерб ее карьере. Но она делала все, чтобы побольше быть со мной. Я это очень ценю.

– Что ты делал во время спринта на Олимпийских играх-2010 в , когда твои мама и дядя ( – Sports.ru) с разницей в несколько минут стали бронзовыми призерами?

– Спал! Я же был совсем мелким, а это Канада, разница во времени... Мне все рассказали уже наутро. Потом, конечно, пересматривал эти гонки много раз, – сказал Коростелев.

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