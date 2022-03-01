Большунов, Непряева, Степанова, Халили примут участие в Деминском марафоне в Рыбинске

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Российские лыжники Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Алексей Червоткин примут участие в Деминском лыжном марафоне в Рыбинске.

Среди участников также биатлонисты Анна Богалий и Карим Халили, экс-лыжники Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелева

Соревнования пройдут 6-7 марта.

«Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают на марафон уже после завершения своей соревновательной карьеры.

А сейчас – практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а в первых числах марта выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта», – заявил исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

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