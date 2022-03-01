Большунов, Непряева, Степанова, Халили примут участие в Деминском марафоне в Рыбинске

Российские лыжники , , , и примут участие в Деминском лыжном марафоне в Рыбинске.

Среди участников также биатлонисты и , экс-лыжники , Алексей Петухов, , .

Соревнования пройдут 6-7 марта.

«Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают на марафон уже после завершения своей соревновательной карьеры.

А сейчас – практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а в первых числах марта выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта», – заявил исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.