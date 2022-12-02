Лыжник Коростелев о зарплатах футболистов: «Если завидуешь – шел бы и занимался футболом»

Российский лыжник , лидирующий в общем зачете Кубка России, рассказал, что не испытывал зависти к другим спортсменам.

«У меня ни в лыжах зависти ни к кому не было, ни тем более к представителям других видов спорта. Если завидуешь тем же футболистам, шел бы и занимался футболом, вот и все.

Я осознанно выбрал лыжные гонки. Пример на самом деле отличный, потому что к футболу у нас слишком потребительское отношение – а, 11 дурачков-миллионеров бегают по полю, мяч ногой пинают.

Но ни в одном другом виде спорта нет таких соревнований, за которыми следил бы весь мир. Вот сейчас в Катаре проходит чемпионат мира, это праздник. Тем более столько сенсаций, неожиданных результатов.

Думаете, лыжники не смотрят? Смотрят, болеют и тем самым разгружают голову», – сказал Коростелев.