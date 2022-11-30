Савелий Коростелев: «Впервые выиграл в день рождения, и эмоции зашкаливают. Очень рад, но впереди еще три гонки»

Российиский лыжник прокомментировал победу в коньковом спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

Сегодня Коростелеву исполнилось 19 лет.

«Я был бы счастлив третьему месту! Впервые выиграл в день рождения, и эмоции, конечно, зашкаливают.

На финиш я просто выкатил на большей скорости, сумел выйти вперед, а уже на прямой постарался удержать позицию. Удивился, что слева оказался Денис Филимонов, а не .

Очень рад, но впереди еще три гонки на этом этапе, нужно сосредоточиться на них», – сказал Коростелев.

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