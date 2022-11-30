Егор Сорин: «Филимонов поборолся за золото, не хватило 0,16 секунды. Однако я недоволен прологом Дениса, на Кубке мира он бы не прошел в топ-30»

Тренер Егор Сорин прокомментировал выступление лыжника его группы Дениса Филимонова в коньковом спринте на втором этапе Кубка России (2-е место).

«Филимонов поборолся за золото, но не хватило 0,16 секунды. Он в упорной борьбе проиграл Коростелеву.

Однако я недоволен прологом Дениса. Проигрывать пять секунд в прологе, находиться в этот момент на 12‑м месте – нехорошо для спринтера.

На Кубке мира он бы не прошел в топ‑30. Так будем больше работать над прологом.

Да, надо учитывать, что здесь был достаточно тяжелый круг. Но это больше отговорки, надо бегать пролог с более высоким результатом», – сказал Сорин.