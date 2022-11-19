Дмитрий Губерниев: «Люди из окружения Вяльбе уверяли, что отношение к Степановой такое, потому что Ника мало тренируется. Сегодня она вторая за Непряевой – какие вопросы?»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление лыжника в классическом спринте на первом этапе Кубка России в Вершине Теи (6-е место).

«Насколько я знаю, он там упал. Но, поскольку это никто не видел, это осталось покрыто семью печатями тайны. Обидно за , потому что он в разгаре своих сил и лет должен был выступать на чемпионате мира, готовиться к Олимпиаде, а, видимо, будет выступать там, где его не видят.

Меня уверяли некоторые люди из окружения Вяльбе, что отношение к Нике Степановой такое, потому что она не готова, она снизила требования к себе, потому что много занимается медийностью и мало тренируется. Сегодня она вторая за Натальей Непряевой. Вторая за обладателем Кубка мира. Какие еще вопросы? Злоба и завись – плохое чувство. Надо быть добрым, как я», – сказал Губерниев.

Вероника Степанова после спринта на Кубке России: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет скучно»