Лыжи. Кубок России. Непряева, Ступак, Кулешова и Истомина выступят в гонке на 10 км классическим стилем

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1 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – страница проекта «На лыжи!» Вконтакте

Старт-лист

1. Полина Лобастова

9. Яна Кирпиченко

10. Анна Грухвина

15. Алена Баранова

16. Анастасия Фалеева

17. Анастасия Доценко

18. Анастасия Кулешова

19. Дарья Непряева

20. Юлия Ступак

27. Алиса Жамбалова

29. Анастасия Москаленко

30. Виктория Трошина

31. Кристина Кускова

33. Алия Иксанова

34. Евгения Крупицкая

37. Лидия Горбунова

38. Анастасия Прокофьева

40. Елизавета Шалабода

41. Майя Якунина

42. Мария Истомина

43. Елизавета Пантрина

44. Екатерина Смирнова

45. Наталья Непряева

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи

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