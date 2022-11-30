Лыжи. Кубок России. Непряева, Ступак, Кулешова и Истомина выступят в гонке на 10 км классическим стилем
1 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.
Лыжные гонки
Вершина Теи
Женщины
10 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – страница проекта «На лыжи!» Вконтакте
Старт-лист
1. Полина Лобастова
10. Анна Грухвина
15. Алена Баранова
19. Дарья Непряева
20. Юлия Ступак
27. Алиса Жамбалова
29. Анастасия Москаленко
30. Виктория Трошина
31. Кристина Кускова
33. Алия Иксанова
37. Лидия Горбунова
41. Майя Якунина
42. Мария Истомина
45. Наталья Непряева
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
Комментарии