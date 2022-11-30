Большунов о 3-м месте в спринте: «Результат нормальный. Постепенно прихожу в себя, все идет по плану»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал выступление в коньковом спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (3-е место).

«На самом деле, холодно, и тут главное – выйти, пробежаться и опять укутаться, чтобы не замерзнуть. Это главное, потому что воздух очень холодный. На спусках еще холоднее, потому что ты заглатываешь этот воздух.

Результат нормальный. Постепенно прихожу в себя, и, в принципе, все идет по плану, как и должно идти.

На предыдущем спринте тоже хорошо было, просто он был классический, а здесь коньковый. Немного разная работа, поэтому нормально, пойдет», – сказал Большунов.