Большунов о 3-м месте в спринте: «Результат нормальный. Постепенно прихожу в себя, все идет по плану»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал выступление в коньковом спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (3-е место).

«На самом деле, холодно, и тут главное – выйти, пробежаться и опять укутаться, чтобы не замерзнуть. Это главное, потому что воздух очень холодный. На спусках еще холоднее, потому что ты заглатываешь этот воздух.

Результат нормальный. Постепенно прихожу в себя, и, в принципе, все идет по плану, как и должно идти.

На предыдущем спринте тоже хорошо было, просто он был классический, а здесь коньковый. Немного разная работа, поэтому нормально, пойдет», – сказал Большунов.

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