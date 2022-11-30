Дмитрий Губерниев: «Коростелев мог стать лидером сборной в этом сезоне, если бы не ситуация с международными соревнованиями»

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лыжник Савелий Коростелев мог бы быть лидером сборной России в этом сезоне.

Сегодня Коростелев одержал победу в коньковом спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Коростелев, конечно, великолепен, проводит блестящий сезон, у него и мама была блестящей спортсменкой. Человек обыгрывает Большунова, мог стать лидером сборной в этом сезоне, если бы не ситуация с международными соревнованиями», – сказал Губерниев.

У женщин победила Вероника Степанова.

«Перед сезоном меня уверяли злые языки, что Степанова не готова к сезону, якобы отсюда трения с руководством федерацией, но ее результаты доказывают, что характер конфликта в другом», – добавил комментатор.

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