Дмитрий Губерниев: «С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище. Не понимаю, почему лыжники молчат»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Кубок России по лыжным гонкам не показывают по ТВ.

Сейчас в Вершине Теи проходит второй этап Кубка России.

«Лыжи сейчас никто не смотрит, самое главное сейчас добыть информацию о результатах. С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище. Мы скоро будем искать, где их посмотреть, по картам Беринга, Дежнева, Крузенштерна и других великих путешественников.

Не понимаю, почему лыжники молчат по этому поводу. Мало того, что их выгнали отовсюду, но трансляции соревнований – это же их жизнь, капитализация, не говорю уже о славе. Это здравый смысл в конце концов. Молчите дальше, товарищи лыжники. Ваш спорт умирает, а тренеры и спортсмены не говорят ни слова, с таким подходом вас нет [на виду] и не будет.

Это печалит, я уже подустал один бороться за трансляции. Высказывается только Степанова, видимо Непряевой, Большунову и остальным это неинтересно. Молчите, голуби, молчите», – сказал Губерниев.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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