Степанова об отсутствии трансляций Кубка России: «Чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол»

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о том, что по лыжным гонкам не транслируют по ТВ.

Сегодня она одержала победу в коньковом спринте.

«А теперь про наши «показы в эфире» и охваты с рейтингами.

Грустно. В меня уже 15 лет вкладывают усилия и немалые деньги для того, чтобы в нужный момент я вышла и порадовала миллионы болельщиков. Или огорчила, разозлила, как придется. Развлекла. Это базовый принцип взаимодействия государства с обществом через спорт – что у нас, что в Скандинавии той же.

А я сегодня чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол, где никто не увидит. Да, «вольер» отличный и, наверное, паре десятков специалистов на меня смотреть интересно. Но не для этого все задумывалось.

[Вершина] Теи во многом прекрасна, но спортивные соревнования должны проводиться там, где есть аудитория для стадионов и, еще важнее, где удобнее телевидению. Я актер, а не продюсер этого шоу – но собираюсь за это бороться как могу», – написала Степанова.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?