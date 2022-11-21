Вероника Степанова: «Для популяризации лыж устраивать гонки в Вершине Теи правильнее, чем в Подмосковье»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала о том, зачем проводить этапы Кубка России в Вершине Теи, откуда невозможно организовать телетрансляции соревнований.

«Я бы попросила всех вопиющих «А почему тогда проходит так далеко, почему не в Токсово или Красногорске?» немного успокоиться и взглянуть на вопрос и с другой стороны.

Во-первых, в ноябре такие снежные условия в европейской части России просто невозможны, кроме, может быть, Апатит.

Во-вторых, к чему мы все-таки стремимся, философски, по большому счету? К поднятию популярности лыжных гонок в массах? Здесь с нами рядом тренируются сотни детей, подростков, молодых лыжников. Для них это возможность на нас посмотреть, с нами пообщаться. Я не могу оценить, важно это или нет, но мне в мои 12 лет такой шанс был бы крайне интересен.

Я в Вершину Теи приехала в пятый раз, выигрывала и гонки Кубка России — но, конечно, совсем не в таком составе, как в этом году. Тогда все сильнейшие бежали на Кубке мира, а это была как бы «вторая лига». В этом году она стала высшей, и народ это оценил — никогда я вблизи столько болельщиков вдоль трассы не видела. Кричат, поддерживают — чем не Кубок мира?

Считаю, что для популяризации нашего вида спорта устраивать гонки с участием лидеров в Вершине Тёи правильнее, чем в Подмосковье. Для развития именно в плане спорта профессионального — хуже. Без телевидения — никуда.

Я актер в этом театре и исполняю свою роль и на сцене, и на «красной дорожке». В телеаудитории заинтересованы и командные спонсоры, и мои личные — иначе зачем они снабжают нас всем этим инвентарем и одеждой? Без телевидения как следует еще подумают, надо ли им это.

Вот такие смешанные эмоции. Решайте, что вам важнее. Для меня же абсолютно ясно — нам самим надо работать над поднятием узнаваемости, интереса. Среди миллионов, а не скромной сотни тысяч хардкоровых любителей лыж. Вот тогда все сложится», – написала Степанова.

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