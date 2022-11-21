Степанова о трансляциях первых этапов Кубка России по лыжам: «Мне сказали, что производство картинки из Вершины Теи выйдет в 10 млн рублей за два дня гонок»

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о том, почему первый этап Кубка России в Вершине Теи не транслировался на телевидении.

«Я попросила знающих людей прикинуть, во сколько бы обошлось производство «картинки» из Вершины Теи. Мне сказали, что оттуда никто никогда серьезного телепродакшна не делал, оценить сложно — но где-то около 10 миллионов рублей за два дня гонок.

Очень сомневаюсь, что любой российский телеканал согласился бы купить телепродукт за такие деньги, даже по себестоимости. Тем более, что гонки рано утром, мягко говоря, не в прайм-тайм. Проблема, насколько я понимаю, не в самой стоимости, а в том, что ни долю, ни охват аудитории лыжные гонки за такие деньги не дают. Затраты не соответствуют результатам. Увы!» – написала Степанова.

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