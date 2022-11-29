Юрий Бородавко: «Часто вижу, как тренируются в наушниках. В техническом плане работают безобразно, зато весело. У меня в группе подобное исключено»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал о тренировках лидера сборной Александра Большунова.

– Саша всегда любил тренироваться один, это было заметно еще с 2016-го. Ничего плохого в этом не вижу. Он концентрируется на технике, слушает организм. Когда идут двое-трое и постоянно общаются – об этом речи идти уже не может.

А сейчас часто вижу, как некоторые катаются в наушниках. Видите ли, ему скучно на тренировке – и он слушает музыку. То есть одной рукой пишет, а другой тут же зачеркивает. В техническом плане может работать безобразно, зато ему весело. У меня в группе подобное просто исключено.

– На Большунова часто обижаются из-за его обособленности на тренировках?

– А что обижаться, если человек любит тренироваться один? Ему так проще сосредоточиться. Он должен переступать себя и делать так, как комфортнее кому-то еще? Конечно, нет.

– В вашей карьере еще были спортсмены, которые любили бы тренироваться без спарринг-партнеров?

– Настолько ярко выраженно – нет. Но Владимир Смирнов и Алексей Прокуроров тоже были к этому склонны, иногда даже на сборы выезжали в одиночку.

– Саня в жизни тоже держится отстраненно?

– Постепенно раскрывается все сильнее, раньше он был куда более закрытым. Но сейчас Александр ведет публичный образ жизни, и это не позволяет ему оставаться в том же режиме – приходится много общаться. Если он захочет говорить, то может делать это очень интересно, умеет тонко и остро пошутить в любой момент, – сказал Бородавко.

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