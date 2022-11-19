«Большунов перед спуском сломал палку. Мы не успели дать ему запасную». Бородавко о 6-м месте лыжника на Кубке России
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил шестое место Александра Большунова на этапе Кубке России в Вершине Теи.
Сегодня проходил классический спринт, в финале которого победил Савелий Коростелев. Большунов отстал от лидера на 32,48 секунды.
«Саша перед спуском сломал палку. Это случилось незадолго до финиша, поэтому мы не успели дать ему запасную», – сказал Бородавко.
🤦♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только
Комментарии