«Большунов перед спуском сломал палку. Мы не успели дать ему запасную». Бородавко о 6-м месте лыжника на Кубке России

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил шестое место Александра Большунова на этапе Кубке России в Вершине Теи.

Сегодня проходил классический спринт, в финале которого победил Савелий Коростелев. Большунов отстал от лидера на 32,48 секунды.

«Саша перед спуском сломал палку. Это случилось незадолго до финиша, поэтому мы не успели дать ему запасную», – сказал Бородавко.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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