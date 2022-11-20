Юрий Бородавко: «Большунов до Теи не стартовал, провел только одну скоростную тренировку. Все нормально, соревнований впереди много»

Тренер российских лыжников высказался о результатах на первом этапе Кубка России.

Сегодня Большунов занял четвертое место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Во вчерашнем спринте он стал шестым.

«До Теи Александр не стартовал, не был на контрольных стартах, провел только одну скоростную тренировку. Все еще впереди. К этим стартам нужно относиться как к этапам подготовки.

Все нормально, соревнований будет еще много. Если бы стояли задачи и цели на первые этапы, тогда можно было бы что‑то спрашивать – почему так и зачем.

А так, это постепенная, этапная подготовка, не более того», – сказал Бородавко.