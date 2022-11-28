«Шведки могут хоть каждую гонку Кубка мира выигрывать. Пока старые контракты действуют, вы, подруги, еще побегаете». Степанова об интересе к гонкам на ТВ

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об успехах шведских лыжниц на первом этапе Кубка мира в Руке.

Ранее победу во всех трех гонках одерживали шведки – Эмма Рибом, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.

«Шведки могут хоть каждую гонку этого сезона Кубка мира выигрывать. Но у них в прошлом сезоне домашняя телевизионная аудитория была в среднем 137 тысяч зрителей, как по-шведски сказать «провал»?

А без соперничества с нами и того меньше будет. Пока старые контракты действуют, вы, подруги, еще побегаете. Но дальше все это предприятие будет разваливаться со скоростью спуска с самой крутой горки», – написала Степанова в телеграм-канале.

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