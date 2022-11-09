Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова сравнила условия для тренировок в России и Западной Европе.

«Есть ли у нас в России все, что необходимо для подготовки на уровне «чемпион планеты»? Ответ: нет. И в Швеции нет, и в Норвегии тоже нет. Иначе не ездили бы скандинавы тренироваться ровно туда, куда ездили мы в прошлом сезоне, не делила бы я скудную ноябрьскую лыжню в Ливиньо с Фридой Карлссон и тем же Клэбо», – пишет Степанова в колонке на «Матч ТВ».

«Вот чего у нас нет в стране пока, так это настоящего тренировочного центра в горах, аналога того же Ливиньо. Да, есть и Лаура в горах над Сочи, но здесь как раз рынок сыграл свою роль: туристы тратят больше профессиональных спортсменов. Это нормально и, с моей точки зрения, неизбежно. Сочи – главный курорт страны.

Насколько я знаю, сейчас сразу в нескольких местах на Кавказе идет интенсивная проработка вопроса по созданию «российского Ливиньо», но частному бизнесу проще ориентироваться на среднего туриста, чем на специфические запросы лыжников и биатлонистов.

Без вмешательства государства не обойтись – но, построив такой «правильный» тренировочный центр, можно будет куда меньше проводить времени на сборах за границей и в будущем», – отметила лыжница.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США