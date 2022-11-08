Вероника Степанова: «Для моей спортивной карьеры сезон вне Кубка мира – это скрытое благо»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете высказалась о пропуске международного сезона.

– Для моей спортивной карьеры сезон вне Кубка мира – это скрытое благо.

В мире лучшей была , в России лучше меня , и . Мне 21 год, и мне есть над чем работать.

– Йохауг после дисквалификации вернулась сильнее, чем была до нее. Вы надеетесь на такой же эффект?

– Я не думаю, что это сравнение корректно. Терезе было запрещено участвовать в каких-либо соревнованиях. У нас же будут домашние турниры, уровень на которых может быть не хуже, а то и лучше, чем на Кубке мира.

В нашей команде уже несколько лыжниц добились больших успехов и прогресса. В следующем сезоне мне будет сложнее претендовать на лидерство.

Главная цель – Олимпиаде в Милане. Мы обязательно еще вернемся к международным соревнованиям. И когда мы вернемся, мы будем сильнее, чем когда-либо, – сказала Степанова.